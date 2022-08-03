Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая вчера прибыла на Тайвань, в среду, 3 августа, встретилась с вице-спикером местного парламента Цай Цичаном и главой администрации Цай Инвэнь.

Трансляцию вели местные каналы.

На встрече с Цай Цичаном Пелоси заявила о желании расширять межпарламентские связи между США и Тайванем.

Цай Инвэнь вручила Пелоси - почетный "Орден Благожелательных облаков".

"Наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем", - заявила спикер Палаты представителей Конгресса США.

Цай Инвэнь сказала, что Тайвань не отступит перед лицом военных угроз и будет укреплять свою обороноспособность.

Также президент Тайваня на встрече с Пелоси заявила о намерениях укреплять партнерство с США в различных сферах, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Напомним, Россия и ООН поддержали Китай в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Также мы писали, что в Белом доме заявили, что Байден уважает решение Пелоси поехать на Тайвань.