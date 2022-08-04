Китай готовит для жителей Тайваня "перевоспитание" и "переобучение" после присоединения спорного острова.

Об этом заявил посол Китая во Франции на местном телевидении.

"Большинство жителей Тайваня еще 10-20 лет назад были за объединение с Китаем, но эти настроения изменились из-за пропаганды Прогрессистской демократической партии. Поэтому после объединения надо будет провести и переобучение жителей острова", - заявил дипломат.

Тем временем в сети появилась карта, наглядно показывающая, как будут располагаться войска армии КНР на предстоящих учениях у берегов Тайваня.

Как сообщалось, сегодня Китай в рамках учений возле Тайваня впервые будет использовать дальнобойную артиллерию для стрельбы через пролив и запустит гиперзвуковые ракеты.

Также в рамках учений Китай войдёт в спорные воды, которые Тайвань и Пекин считают своими, а учения фактически будут блокировать остров.

В Тайване заявили, что Китай "разрушает мир в регионе" своими беспрецедентными военными учениями.

А глава МИД Китая Ван И заявил, что США своими действиями обнажили "свое истинное уродливое лицо вероломства перед всей международной общественностью", но действия Вашингтона по использованию Тайваня для сдерживания КНР "никогда не увенчаются успехом" и не изменят "историческую тенденцию неизбежного воссоединения Тайваня с Китаем".