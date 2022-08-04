На Тайване, как и в Украине, Запад заигрывает с катастрофой.

The Guardian опубликовала колонку с таким названием, написанную писателем и телеведущим BBC Саймоном Дженкинсом.

По мнению Дженкинса, действия западных стран, в первую очередь США, представляют собой "стратегическую двусмысленность": с одной стороны, Вашингтон заявляет о готовности оказывать военную помощь Тайваню, но с другой продолжает поддерживать принцип "одного Китая".

Похожая неопределенность в действиях Запада, считает Дженкинс, наблюдается и по отношению к ситуации на Украине: США и Великобритания твердят о необходимости добиться поражения РФ, но не отдают себе отчет в том, что все большая поддержка киевских властей ведет к еще более жесткой реакции Москвы.

"Можно ли действительно рассчитывать на то, что Россия смирится с еще большим уничтожением своих войск без эскалации? Запад, похоже, настроен удержать Украину вничью, надеясь отсрочить ужасающую серию пенальти", – пишет автор The Guardian.

Ранее "Страна" рассказывала, как западные и китайские СМИ оценивают визит Пелоси на Тайвань.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.