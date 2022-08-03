В учениях у берегов Тайваня, которые начались вчера, Китай впервые применит дальнобойную артиллерию и задействует гиперзвуковую ракету DF-17.

Об этом пишет китайское издание Global Times.

"Учения беспрецедентны, так как ожидается, что обычные ракеты НОАК впервые пролетят над островом Тайвань, силы НОАК войдут в район в пределах 12 морских миль от острова, а так называемая срединная линия перестанет существовать", – пишет издание.

Напомним, с 4 по 7 августа армия КНР проведет манёвры с боевой стрельбой в шести разных районах, "окружающих Тайвань со всех направлений". В связи с этим Китай предупредил авиакомпании о необходимости избегать полетов вокруг этой зоны.

Ранее мы писали, что Министерство обороны Тайваня заявило, что китайские военные учения "вторглись" на территорию острова. В ведомстве считают, что Китай нарушил правила ООН, и пообещали противостоять любым вторжениям на тайваньскую территорию.

Также "Страна" публиковала сравнение военной мощи Китая и Тайваня. Так, в армии Китая 2 млн 35 тысяч вооружения, тогда как на балансе вооруженных сил Тайваня только 169 тысяч единиц военной техники.