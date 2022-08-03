Китайские военные учения вблизи Тайваня "вторглись" на территорию острова и представляют собой блокаду его морского и воздушного пространства.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Минобороны Тайваня.

Учения ВМС и ВВС Китая рассматриваются как прямой ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Минобороны Тайваня заявило, что Китай нарушил правила ООН, и пообещало противостоять любым вторжениям на тайваньскую территорию.

Китайские учения с боевой стрельбой в море и воздушном пространстве вокруг Тайваня "ставят под угрозу международные судоходные пути, бросают вызов международному порядку, подрывают статус-кво в Тайваньском проливе и подвергают опасности этот район", говорится в сообщении.

Напомним, с 4 по 7 августа армия КНР проведет манёвры с боевой стрельбой в шести разных районах, "окружающих Тайвань со всех направлений". В связи с этим Китай предупредил авиакомпании о необходимости избегать полетов вокруг этой зоны.

Что показал визит Пелоси на Тайвань и как он повлияет на события в Украине, читайте в отдельном материале.