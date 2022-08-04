Члены администрации США открыли экстренные каналы связи с Пекином после того, как Белый дом попытался, но не смог заставить спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси отложить ее визит на Тайвань.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, у Госдепартамента была задача любой ценой не допустить напряженности в связи с этим визитом.

"Когда стало ясно, что Пелоси невозможно переубедить, администрация стала строить планы на случай непредвиденных обстоятельств, устроив проверку, чтобы убедиться, что обратные каналы связи с Пекином функционируют и любые последствия могут быть сведены к минимуму. Когда китайские официальные лица в Пекине вызвали посла США для подачи официального протеста, Николас Бернс повторил, что администрация Байдена хочет избежать любой эскалации и намерена держать все линии связи открытыми", – пишет издание.

Ранее The New York Times писала, что Тайвань "не станет более безопасным или более процветающим" в результате "чисто символического визита" Пелоси на остров, "и может произойти много плохого".

Также мы рассказывали, как западные и китайские СМИ оценивают визит Пелоси на Тайвань.