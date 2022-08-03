Тайвань "не станет более безопасным или более процветающим" в результате "этого чисто символического визита" спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров, "и может произойти много плохого".

Об этом говорится в колонке The New York Times, которая вышла под заголовком "Почему визит Пелоси на Тайвань совершенно безрассуден".

Международный обозреватель газеты, известный американский журналист Томас Фридман считает, что ответ Китая может привести к тому, что "США втянутся в непрямые конфликты с ядерной Россией и ядерным Китаем одновременно".

"И если вы думаете, что наши европейские союзники, которым предстоит экзистенциальная война с Россией из-за Украины, присоединятся к нам, если возникнет конфликт США с Китаем из-за Тайваня, вызванный этим ненужным визитом, вы сильно ошибаетесь в понимании мира", - пишет Фридман.

По его словам, сейчас главная цель Запада - помочь Украине "остановить, а как максимум обратить вспять неспровоцированное вторжение Путина". Чтобы это стало возможным, Байден и Салливан провели ряд встреч с руководством Китая, "умоляя Пекин не вступать в украинский конфликт, оказывая военную помощь России".

И теперь ситуация может ухудшиться. "Геополитика состоит в том, что нельзя вести войну на два фронта с двумя другими сверхдержавами одновременно", - пишет Фридман.

Учитывая, что сейчас в Китае будет расти консенсус в вопросе силового решения вопроса Тайваня, остров американцам придется превратить в "дикобраза", вооружив его таким количеством ракет, чтобы Китай не планировал к нему прикасаться.

Напомним, ранее редакция The Washington Post раскритиковала визит Нэнси Пелоси на Тайвань, кроме того журналисты считают, что настоящий кризис вокруг остров начнется после ее возвращения домой.

Вместе с тем, недавно сообщалось, что Нэнси Пелоси покидает Тайвань.