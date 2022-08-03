Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая привела к открытому конфликту Вашингтона и Пекина, завершилась, ее самолет готовится вылететь из аэропорта Тайбея.

На фоне визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.

Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность. В Китае также допустили удар по военным объектам Тайваня после визита Пелоси.

Напомним, это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года, который вызвал крайне жесткую реакцию Китая и привел к резкому росту напряженности между КНР и США. Ведь Пекин считает Тайвань своей территорией, хоть и неконтролируемой на данный момент. В китайском МИД завили, что визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. В ведомстве добавили, что КНР ответит на визит Пелоси на Тайвань "всеми возможными контрмерами".

Также Китай предупредил главу Министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок о "последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню, не соответствующих фактам". Ранее Бербок пообещала Тайваню поддержку в случае агрессии Китая.

Напомним, вчера вечером в Тайбэе приземлился американский военный самолет SPAR19 с Нэнси Пелоси на борту.

По данным СМИ, Пелоси приехала не одна, а в с составе делегации из семи человек. Cегодня с утра она встретилась с вице-спикером местного парламента Цай Цичаном и главой администрации Цай Инвэнь. На встрече с Цай Цичаном Пелоси заявила о желании расширять межпарламентские связи между США и Тайванем.