Глава МИД Китая Ван И заявил, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань был не случайным действием, а "хорошо спланированным фарсом".

Во время встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене он заявил, что США своими действиями обнажили "свое истинное уродливое лицо вероломства перед всей международной общественностью".

По его словам, действия Вашингтона по использованию Тайваня для сдерживания КНР "никогда не увенчаются успехом" и не изменят "историческую тенденцию неизбежного воссоединения Тайваня с Китаем".

Напомним, Нэнси Пелоси и ее делегация покинули Тайвань вчера, 3 августа.

Тем временем после визита Нэнси Пелоси на Тайвань Китай начал масштабные военные учения вокруг острова. На них планируют запустить гиперзвуковые ракеты.

"Страна" рассказывала, как западные и китайские СМИ оценивают визит Пелоси на Тайвань. Пока некоторые троллят Пекин за "последнее китайское предупреждение" по визиту Нэнси Пелоси на Тайвань, в экспертной среде превалирует мысль об опасных последствиях для Штатов скандального вояжа спикера Палаты представителей США.