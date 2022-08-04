В ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай начал вокруг острова военные учения невиданных ранее масштабов, которые затрагивают тайваньские территориальные воды.

Об этом пишет CNN.

Китай "продвинулся намного дальше, чем когда-либо прежде" и "может закрыть доступ к Тайваню по воздуху и морю, когда захочет". Таков "геополитический сигнал" Пекина после визита Пелоси, считает агентство.

Китай в рамках учений возле Тайваня впервые будет использовать дальнобойную артиллерию для стрельбы через пролив и запустит гиперзвуковые ракеты. Если это произойдет, гиперзвуковые ракеты впервые в истории войдут в воздушное пространство Тайваня, пишет официальное англоязычное издание КНР The Global Times.

По данным издания, некоторые зоны учений впервые включают районы в пределах всего 12 морских миль (примерно 22 километра) от острова Тайвань.

"Учения НОАК вокруг Тайваня призваны показать, что она способна блокировать весь остров и решить тайваньский вопрос немирным путем, если ситуация станет безвозвратной", - пишет издание.

Фактически зоны учений окружат Тайвань, поэтому "операции могут представлять угрозу для крупных портов и судоходных путей на Тайване, создавая полную блокировку".

"Учения НОАК на этот раз носят "всеобъемлющий и целенаправленный характер", демонстрируя решимость раз и навсегда решить тайваньский вопрос", - заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

Вместе с тем, публикуется видео, на котором запечатлено начало беспрецедентных 3-дневных маневров сразу в шести районах вокруг острова.

Напомним, ранее Washington Post написала, что поездка Пелоси на Тайвань вызвала опасность эскалации войны и усилит давление КНР на остров.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, как западные и китайские СМИ оценивают визит Пелоси на Тайвань.