Мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси судят по обвинению в вождении в нетрезвом виде.

Об этом сообщает СBS News.

Финансист Пол Пелоси не признает себя виновным по обвинению в вождении в нетрезвом виде в мае в Северной Калифорнии. Тогда Porsche Пелоси столкнулся с автомобилем марки Jeep.

В прокуратуре происшествие расценили как мелкое правонарушение из-за травм, полученных водителем Jeep. В случае признания 82-летнего Пола Пелоси виновным ему грозит минимум пять дней тюремного заключения и до пяти лет испытательного срока, сообщает Associated Press.

После аварии Пелоси был арестован и позже отпущен под залог в размере $5 тысяч. В судебном заседании 3 августа он лично не участвовал, пишет СBS News.

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