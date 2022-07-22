Алгоритм получения прав изменится с 24 июля. Фото: thepage.ua

С воскресенья, 24 июля, в Украине заработают новые правила получения водительских прав. Согласно вводимому порядку, обучение в автошколе разделят на два этапа: теоретический и практический.

Алгоритм получения прав представило МВД. А суть различий со старой системой объяснил "Суспильному" главный специалист регионального сервисного центра Константин Винниченко.

По словам Винниченко, раньше в автошколе учились два месяца, после чего сдавали сразу два экзамена. Теперь же желающие сесть за руль будут месяц изучать теорию (правила дорожного движения), затем выдерживать экзамен в сервисном центре. После чего учиться навыкам вождения и сдавать внутренний экзамен а автошколе. Ну а после этого их ждет практический экзамен в сервисном центре МВД.

"Теоретическое свидетельство будет действовать год. У человека будет один год для того, чтобы сдать теоретический экзамен, чтобы он имел возможность обратиться в учебное заведение для практической подготовки", - рассказал Винниченко.

Он добавил: успешно сдавшие теорию проходят курс практики и после экзамена получают свидетельство о практическом обучении, которое будет действовать два года.

По данным эксперта, теоретический экзамен остается неизменным. У ученика будет 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов, при этом допускается не более двух ошибок.

Нововведение прокомментировал один из инструкторов автошколы Никита Немятый. Он сказал, что раньше в автошколе учились 2-2,5 месяца, овладевая ПДД и вождением авто параллельно. Но теперь на каждый из этих блоков выделят по месяцу. 

Пока специалисты не понимают, как подстроить программу под новый формат.

Скриншот с сайта МВД

Ранее "Страна" сообщала, что украинские водительские права адаптировали к документам ЕС. Старые удостоверения можно обменять.

Также мы писали, что в ЕС хотят признать водительские права украинских беженцев.

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