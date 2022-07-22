С воскресенья, 24 июля, в Украине заработают новые правила получения водительских прав. Согласно вводимому порядку, обучение в автошколе разделят на два этапа: теоретический и практический.

Алгоритм получения прав представило МВД. А суть различий со старой системой объяснил "Суспильному" главный специалист регионального сервисного центра Константин Винниченко.

По словам Винниченко, раньше в автошколе учились два месяца, после чего сдавали сразу два экзамена. Теперь же желающие сесть за руль будут месяц изучать теорию (правила дорожного движения), затем выдерживать экзамен в сервисном центре. После чего учиться навыкам вождения и сдавать внутренний экзамен а автошколе. Ну а после этого их ждет практический экзамен в сервисном центре МВД.

"Теоретическое свидетельство будет действовать год. У человека будет один год для того, чтобы сдать теоретический экзамен, чтобы он имел возможность обратиться в учебное заведение для практической подготовки", - рассказал Винниченко.

Он добавил: успешно сдавшие теорию проходят курс практики и после экзамена получают свидетельство о практическом обучении, которое будет действовать два года.

По данным эксперта, теоретический экзамен остается неизменным. У ученика будет 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов, при этом допускается не более двух ошибок.

Нововведение прокомментировал один из инструкторов автошколы Никита Немятый. Он сказал, что раньше в автошколе учились 2-2,5 месяца, овладевая ПДД и вождением авто параллельно. Но теперь на каждый из этих блоков выделят по месяцу.

Пока специалисты не понимают, как подстроить программу под новый формат.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские водительские права адаптировали к документам ЕС. Старые удостоверения можно обменять.

Также мы писали, что в ЕС хотят признать водительские права украинских беженцев.