В Клайпеде погиб военнослужащий США, управлявший автомобилем, упавшим с разводного моста в реку.

Об этом сообщает литовская пресса со ссылкой на полицейских.

Как рассказали в местном управлении полиции, в ночь на 28 июля автомобиль Volkswagen Taigo съехал с разводного моста и упал в реку, в аварии погиб 30-летний водитель. Его тело нашли водолазы, прибывшие на место аварии.

"По прибытии машины в воде не было видно, водолазы нырнули и увидели, что машина перевернулась на крышу, а со стороны водителя видно тело человека. Водолазы вскрыли машину в воде, вытащили утонувшего, а также отметили место, где находится затонувшая машина", - сообщила представитель пожарно-спасательного управления Эдита Зданевичене.

Погибшего мужчину вытащили и передали полиции. Машину оставили в воде ​​из-за темного времени суток, ее вытащили позже днем.

По факту смертельного ДТП начато досудебное расследование.

Власти рассказали только о самой аварии, но не предоставили информацию о погибшем.

"Расследованием занималась военная полиция", — заявила представитель Клайпедской уездной полиции Аста Кажукаускене.

Министерство национальной обороны обнародовало комментарий посольства США, подтверждающий, что погиб гражданин США.

"С прискорбием подтверждаем, что в Клайпеде погиб гражданин США. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи погибшего мы не можем предоставить больше информации", — говорится в комментарии американских дипломатов.

По данным СМИ, в реке был найден военнослужащий США, одетый в штатское. Он приехал в Литву из Латвии на арендованной машине, остановился в гостинице в Клайпеде. В момент аварии мост был поднят, а шлагбаум опущен.

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