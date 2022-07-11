В соцсетях публикуется видео смертельного дорожно-транспортного происшествия на Новоирпенской трассе якобы с участием одного из народных депутатов.

Соответствующие кадры появились в Telegram-каналах.

Пишут, что в лобовом столкновении уничтожены два автомобиля – BMW и Мercedes. Два человека погибли. Трасса была срочно перекрыта полицией.

Ранее мы писали, что устроившему кровавое ДТП "слуге народа" Александру Трухину уже подготовили подозрение.

Также "Страна" публиковала фото и видео масштабного ДТП на киевских Позняках.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.