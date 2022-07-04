В центре Киева пьяный 17-летний водитель, пытаясь скрыться от полицейских после нарушения ПДД, дважды врезался в другие авто.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева и публикует соответствующее видео.

Инцидент произошел на Крещатике в субботу около 23 часов вечера, как раз когда в Киеве начинается комендантский час.

Инспекторы заметили автомобиль Mazda, который двигался без включенного света фар. Они подали сигнал об остановке, но водитель сделал резкий разворот и попытался сбежать. Уехал он недалеко и совершил два ДТП.

Первое - на Бессарабской площади и поехал дальше, а на Крещатике снова столкнулся с припаркованным возле блокпоста автомобилем BMW, проверку которого осуществляли военные.

После этого мужчина все равно пытался убежать, но был задержан.

Оказалось, что водитель - 17-летний парень с явными признаками алкогольного опьянения. Результат освидетельствования прибором Драгер – 2,86 промилле.

Ранее мы публиковали видео, как в Киеве водитель сбил пожилого пешехода. За пострадавшим наблюдают медики.

Также появились фото и видео масштабного ДТП на киевских Позняках.