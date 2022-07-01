В пятницу, 1 июля, около 12:00 в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие - водитель наехал на пожилого пешехода. В результате аварии мужчина получил травмы, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.

По предварительным данным полиции, на улице Сергиенко 61-летний водитель автомобиля Ford совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 69-летний мужчина получил травмы.

Пострадавший находится в больнице.

Для выяснения событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Ранее мы писали, что патрульная полиция Киева опубликовала видео ДТП, которое произошло на бульваре Тараса Шевченко. Автомобиль Volkswagen свернул на крайнюю полосу, где в него сзади врезался мотоцикл Honda.

Водителя мотоцикла в результате столкновения выбросило вперед на пешеходную часть. Молодого человека госпитализировали медики.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве полицейские задержали пьяного водителя-рекордсмена. При проведении осмотра прибор "Драгер" не смог с точностью определить степень опьянения, поскольку показатель превысил его технический лимит - 5 промилле.