Автобус со сборной Болгарии по футболу попал в крупное ДТП в Тбилиси.

Об этом сообщается на сайте Болгарского футбольного союза.

Команда по прибытии в Грузию для участия в матче Лиги наций УЕФА направлялась в отель на двух автобусах, и водитель одного из них не справился с управлением.

В результате аварии пострадал полузащитник Тодор Неделев — его доставили в больницу для обследования.

Остальные члены команды не пострадали.

Ранее мы писали о том, что на западе Берлина в районе Шарлоттенбург произошла автомобильная авария. Машина въехала в толпу людей. Один человек погиб, не меньше десяти - пострадали. Очевидцы сообщили, что автомобиль двигался "очень быстро" - он выехал на тротуар и врезался в группу людей на углу. Предварительно, пострадали 12 человек - трое из них находятся в критическом состоянии. За рулем авто, предварительно, как пишет Welt, был 29-летний немец. В настоящее время он задержан.

Также мы сообщали, как в конце мая в Ровно произошло резонансное ДТП с участием известных в регионе людей. Сдавая назад, столкнулись машины, в которых сидели бывший глава Ровенского областного совета Александр Данильчук и прокурор Ольга Лихач. Данильчук был в "Тойота Ленд Крузере" с местной журналисткой Ольгой Ферар. А прокурор за рулем "Хонды Аккорд".