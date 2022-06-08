На западе Берлина в районе Шарлоттенбург произошла автомобильная авария. Машина въехала в толпу людей. Один человек погиб, не меньше десяти - пострадали.

Об этом пишет Welt в среду, 8 июня.

Очевидцы сообщили, что автомобиль двигался "очень быстро" - он выехал на тротуар и врезался в группу людей на углу.

По данным издания, погибший был учителем. Предварительно, пострадали 12 человек - трое из них находятся в критическом состоянии.

За рулем авто, предварительно, как пишет Welt, был 29-летний немец. В настоящее время он задержан. Представитель пожарной охраны заявил, что подозреваемому требуется медицинская помощь.

В свою очередь, в полиции отказались комментировать инцидент, однако там заявили, что "сценариев аварии может быть несколько", допустив "умышленный поступок".

На месте работают около 60 спасателей и около 130 полицейских.

Ранее мы писали, как в немецком городе авто влетело в толпу гуляющих по пешеходной зоне.

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