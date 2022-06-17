Подозрение для народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина готово, осталось лишь получить подпись генпрокурора.

Об этом написал внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко в Фейсбуке.

"Рад сообщить, что детективы НАБУ по делу "слуги народа" Трухина провели все необходимые следственные действия и готовы сообщить ему о подозрении, проект которого в понедельник Гизо Углава (и.о. главы НАБУ - Ред.) отправит на подпись генпрокурору, а дальше мы все вместе посмотрим, как быстро Венедиктова ее подпишет", – сообщил он.

Напомним, Александр Трухин стал знаменитым после кровавого ДТП и опубликованного после него видео, на котором он предлагал деньги полицейскому, чтоб замять скандал.

Позже в сеть слили видео, снятое бодикамерой патрульного на месте ДТП и скандал разгорелся с новой силой. На кадрах видно, как Трухин просит правоохранителей отпустить его с места аварии и намекает на сумку с деньгами, которая лежит в автомобиле.

Также на вопрос журналиста "Страны" о том, пытался ли депутат дать взятку полицейскому, Трухин ответил, что "никогда в жизни" этого не делал. Кроме того, Трухин заявил, что в день ДТП алкоголь он не употреблял.