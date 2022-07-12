Харьковский бизнесмен Александр Ярославский, которого подозревают в причастности к резонансному ДТП в феврале, после чего он спешно покинул страну, внезапно вернулся в Украину. Он сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и придет на допрос в прокуратуру.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, в пункте пропуска "Малый Березный" на границе со Словакией Ярославский и его адвокат пообщались с представителем прокуратуры. Бизнесмен дал согласие на прохождение ДНК-экспертизы, которая должна определить, кто находился за рулем авто из его кортежа, которое в начале февраля 2022 года переехало человека (по одной из версий, это был сам Ярославский, что бизнесмен отрицает).

После пересечения границы бизнесмен должен приехать в прокуратуру на допрос в качестве свидетеля.

Ситуацию прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Можно предположить, что вряд ли бы Ярославский возвращался в Украину, не имея понимания, что его не сделают подозреваемым. Также стоит отметить, что Ярославскому сейчас 62 года. То есть он в любой момент сможет беспрепятственно покинуть страну", - написал канал.

Зимой мы приводили официальное заявление Ярославского после ДТП, в котором он обвинил следствие в преследовании.

Также мы сообщали, что практически сразу после аварии в полицию с повинной пришел человек, работающий в структурах Ярославского, и заявил, что за рулем в момент совершения ДТП был именно он. Ему вручили подозрение.