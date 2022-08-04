В Минобороны Тайваня заявили, что Китай "разрушает мир в регионе" своими военными учениями.

"Военные осуждают иррациональные действия Китая, которые разрушают мир в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Китай в рамках учений возле Тайваня впервые будет использовать дальнобойную артиллерию для стрельбы через пролив и запустит гиперзвуковые ракеты.

Также в рамках учений Китай войдёт в спорные воды, которые Тайвань и Пекин считают своими, а учения фактически будут блокировать остров.

В китайских СМИ пишут, что таким образом Китай отрабатывает вариант "немирного" присоединения Тайваня.

Накануне в МИД КНР назвали визит Пелоси на Тайвань "спланированным фарсом" и заявили, что действия Вашингтона по использованию Тайваня для сдерживания КНР "никогда не увенчаются успехом" и не изменят "историческую тенденцию неизбежного воссоединения Тайваня с Китаем".

Ранее "Страна" рассказывала, как западные и китайские СМИ оценивают визит Пелоси на Тайвань. Пока некоторые троллят Пекин за "последнее китайское предупреждение" по визиту Нэнси Пелоси на Тайвань, в экспертной среде превалирует мысль об опасных последствиях для Штатов скандального вояжа спикера Палаты представителей США.