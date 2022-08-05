Россия готовится к запуску нового спутника для Ирана, который изначально собирается использовать для наблюдения за Украиной. Об этом 4 августа сообщила газета The Washington Post со ссылкой на западные источники безопасности.



Роскосмос анонсировал запуск спутника под названием Хаям 9 августа "по запросу Исламской Республики Иран". Он будет выведен на орбиту российской ракетой-носителем Союз, которая стартует с космической станции Байконур в Казахстане.



Как пишет WP, он предоставит Тегерану беспрецедентные возможности, включая почти непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе.



"Но Иран может не сразу взять под контроль спутник. Россия, которая вовсю пыталась достичь своих военных целей во время пятимесячного нападения на Украину, сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше для усиления наблюдения за военными целями в этом конфликте", – заявили два собеседника издания на условиях анонимности.



Будущий запуск – показатель расширения военного и политического сотрудничества между Москвой и Тегераном, отмечает WP.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Иран передал России беспилотники и армия РФ уже использует их в Украине.

Как писала "Страна", США, Канада и Британия заявили о ракетной атаке Тегерана по украинскому "Боингу" 8 января 2020 года. Тогда авиалайнер Boeing 737-8KV авиакомпании МАУ выполнял плановый международный рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, но примерно через 3 минуты после взлёта был сбит двумя ракетами "земля-воздух", выпущенными с базы ВВС Ирана, и рухнул на землю в 15 километрах от аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на его борту 176 человек - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В апреле 2022 года Иран ускорил создание ядерного оружия. По данным госсекретарь США, срок исчисляется несколькими неделями.

Израиль в ответ на это пригрозил сильным ударом по Ирану, чтобы сдержать реализацию иранской ядерной программы.