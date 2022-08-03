Техника иранской армии перебрасывается ближе к границе с Азербайджаном на фоне роста напряжённости в Нагорном Карабахе.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы со ссылкой на иранские СМИ.

На кадрах можно заметить, что военную технику – танки и самоходные артиллерийские установки - перевозят на грузовиках.

Напомним, в среду, 3 августа, Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в эскалации. Обе стороны сообщили о гибели военнослужащих. Пресс-служба армянской армии заявила, что азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, из-за чего был смертельно ранен военнослужащий, а еще 8 - ранены. В военной прокуратуре Азербайджана же заявляют, что в результате атаки Армении из-за пулевого ранения погиб военнослужащий Азербайджана.

После этого в Нагорном Карабахе объявили частичную военную мобилизацию.

В то же время Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанская армия провела операцию "Возмездие". В результате были взяты под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба.

Также мы писали, что Азербайджан официально потребовал полного вывода из Карабаха армянских войск и разоружения "незаконных армянских вооруженных формирований".