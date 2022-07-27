Иран согласился экспортировать в Россию детали и оборудование для самолетов. Соответствующее соглашение уже подписано.

Об этом сообщил представитель управления гражданской авиации Ирана Миракбар Разави, передает MEHR.

Ранее в Белом доме говорили, что Тегеран готовится продать Москве сотни боевых дронов. А на днях по телеграм-каналам прошла информация, что первая партия беспилотников "Шахид" уже прибыла в РФ.

"Но, судя по всему, формально Иран поставляет России детали для гражданской авиации. То есть продажа беспилотников или комплектующих к ним пока подтверждений не имеет", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.