Иран будет поставлять РФ детали и оборудование для самолетов
Иран согласился экспортировать в Россию детали и оборудование для самолетов. Соответствующее соглашение уже подписано.
Об этом сообщил представитель управления гражданской авиации Ирана Миракбар Разави, передает MEHR.
Ранее в Белом доме говорили, что Тегеран готовится продать Москве сотни боевых дронов. А на днях по телеграм-каналам прошла информация, что первая партия беспилотников "Шахид" уже прибыла в РФ.
"Но, судя по всему, формально Иран поставляет России детали для гражданской авиации. То есть продажа беспилотников или комплектующих к ним пока подтверждений не имеет", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".
Тем временем, война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.
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