В Нагорном Карабахе с сегодняшнего дня объявлена частичная военная мобилизация.

Соответствующий указ подписал президент НКР Араик Арутюнян.

"3 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация", — говорится на сайте лидера Карабаха.

Напомним, сегодня Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в эскалации. Обе стороны сообщили о гибели военнослужащих. Пресс-служба армянской армии сообщила, что азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, из-за чего был смертельно ранен военнослужащий, а еще 8 - ранены. В военной прокуратуре Азербайджана же заявляют, что в результате атаки Армении из-за пулевого ранения погиб военнослужащий Азербайджана.

Нагорный Карабах - спорная территория между Азербайджаном и Арменией. Споры за нее идут уже годами. Ранее Россия помогала Армении удерживать эту территорию, оставляя там свои войска. Однако 18 марта стало известно, что из-за войны в Украине Россия вывела оттуда своих военных, чтобы восполнить большие потери. Выведением войск воспользовался Азербайджан и уже 26 марта появилась информация, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе.

На это позитивно отреагировали в Украине, которая в конфликте всегда поддерживала Азербайджан. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украине бы помогло открытие таких "вторых фронтов".