Между Азербайджаном и Арменией вновь нарастает напряжение. Пресс-служба армянской армии сообщила, что азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, из-за чего был смертельно ранен военнослужащий, а еще 8 - ранены.

В военной прокуратуре Азербайджана же заявляют, что в результате атаки Армении из-за пулевого ранения погиб военнослужащий Азербайджана.

МИД Азербайджана обвинил Армению в "грубом нарушении трехстороннего соглашения", и что ответственность за инцидент лежит на руководстве Армении.

Отметим, что Нагорный Карабах - спорная территория между Азербайджаном и Арменией. Споры за нее идут уже годами. Ранее Россия помогала Армении удерживать эту территорию, оставляя там свои войска. Однако 18 марта стало известно, что из-за войны в Украине Россия вывела оттуда своих военных, чтобы восполнить больше потери. Выведением войск воспользовался Азербайджан и уже 26 марта появилась информация, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе.

На это позитивно отреагировали в Украине, которая в конфликте всегда поддерживала Азербайджан. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украине бы помогло открытие таких "вторых фронтов".

В конце марта Министерство обороны Азербайджана заявило, что армия Азербайджана не отступила и вернулась на свои прежние позиции в Нагорном Карабахе.

Как писала "Страна", в начале мая Азербайджан закрыл небо для российских военных самолетов, чтобы не дать перевозить оружие между РФ и Арменией.

Также мы писали, что президент Азербайджана поддержал территориальную целостность Украины и заявил о хороших отношениях с РФ.