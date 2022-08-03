В Нагорном Карабахе ситуация становится все более взрывоопасной.

Азербайджан официально потребовал полного вывода из Карабаха армянских войск и разоружения "незаконных армянских вооруженных формирований".



Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны республики.

"Любой террор и провокация, совершенные на суверенных территориях нашей страны, будут решительно пресекаться, а контрмеры будут еще более разрушительными", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанская армия провела операцию "Возмездие". В результате были взяты под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба.

На карабахский инцидент отреагировал и Ереван. В заявлении МИД Армении говорится, что вооруженные силы Азербайджана нарушили соглашение лидеров Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта в трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года.

"Была осуществлена агрессия, в результате которой есть погибшие и раненые. Несмотря на предпринятые армянской стороной шаги по достижению стабильности и мира в регионе, Азербайджан продолжает планомерную политику терроризма населения Нагорного Карабаха, подвергая Нагорный Карабах этнической чистке и ползучей оккупации", – заявили в армянском МИД.

Напомним, сегодня, 3 августа, Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в эскалации. Обе стороны сообщили о гибели военнослужащих. Пресс-служба армянской армии заявила, что азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, из-за чего был смертельно ранен военнослужащий, а еще 8 - ранены. В военной прокуратуре Азербайджана же заявляют, что в результате атаки Армении из-за пулевого ранения погиб военнослужащий Азербайджана.

Также мы писали, что в Нагорном Карабахе объявили частичную военную мобилизацию.