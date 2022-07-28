Иран намерен в ближайшие недели начать строительство исследовательского ядерного реактора в Исфахане на 10 тысяч мегаватт. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, сообщает Fars News.

По словам Эслами, это будет первый реактор, который Иран построит своими силами.

Он добавил, что к настоящему времени Иран построил 1000 мегаватт "устойчивой ядерной энергетики" и строит атомные электростанции мощностью еще в 2000 мегаватт.

Ранее Израиль пригрозил сильным ударом по Ирану, чтобы сдержать реализацию иранской ядерной программы.

Также "Страна" писала о подписании президентом США Байденом с премьером Израиля декларации о стратегическом партнерстве и противостоянии Ирану. В декларации, помимо прочего, говорится, что обе страны не допустят появления ядерного оружия у Ирана и обязуются "использовать все элементы национальной мощи" для противостояния иранской угрозе.

Тем временем власти Нью-Йорка решили опубликовать инструкцию на случай ядерного удара.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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