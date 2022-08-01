Иранские грузовые самолёты выполнили в Россию более 40 рейсов с начала вторжения в Украину. При этом за последние полтора месяца интенсивность полётов значительно увеличилась.

Об этом сообщает портал Avia.pro.

Согласно данным из открытых источников, за период с 24 мая по 31 июля, иранские грузовые самолеты совершили в Россию не менее 18 рейсов.

Суммарно же, за период с 24 февраля по 31 июля иранские самолёты выполнили в Россию не менее 41 рейса.

Напомним, в конце июля появилась информация, что Иран собирается поставлять РФ ударные беспилотники. Источники NYT сообщали, что Иран готовится предоставить до 300 беспилотных аппаратов и уже в этом месяце начнет обучать россиян их использовать.

Официально обе страны эту информацию опровергли. В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером аятоллой Хаменеи во время своего визита в Иран.

А накануне представитель управления гражданской авиации Ирана Миракбар Разави сообщил, Иран будет поставлять РФ детали и оборудование для самолетов.

"Страна" разбиралась, что означает визит Путина в Иран для мира и Украины.