Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Иран передал России 46 беспилотников и армия РФ уже использует их в Украине.

Об этом он сказал в эфире программы Марка Фейгина.

"По некоторым данным, вроде как уже отметили их применение… Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи - с самодельными захватами и бросанием гранат", - заявил Арестович.

Напомним, информация о том, что Иран собирается поставляет РФ ударные беспилотники, появилась в конце июля. Официально обе страны ее опровергали.

Также мы писали, что с момента вторжения в Украину в Россию совершили прилеты более 40 загадочных рейсов из Ирана.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.