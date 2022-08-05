Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи, где сегодня состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. На момент публикации они начались.

Об этом сообщает турецкий телеканал ТРТ.

Это будет однодневный визит.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Эрдоган в Сочи обсудят военно-техническое сотрудничество.

Так Песков, ответил на вопрос о том, обсуждал ли Путин с Эрдоганом сотрудничество в производстве беспилотников Bayraktar.

Ранее Эрдоган заявил о желании России сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar, разработанных компанией Baykar Makina.

В самой Baykar Makina ранее заявляли, что не будут продавать свои беспилотники Bayraktar TB2 России.

А глава МИД Турции также опроверг слухи в прессе о совместном с Россией производстве "Байрактаров". Мевлют Чавушоглу заявил, что "Турция официально не объявляла о таком интересе. Советую меньше доверять в этом вопросе сообщениям СМИ, делать спекуляции на основе этого - неправильно".

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