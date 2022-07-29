Глава МИД Турции опроверг слухи в прессе о совместном с Россией производстве "Байрактаров"
Анкара не объявляла о возможном сотрудничестве с Россией в вопросе совместного производства ударных беспилотников Bayraktar.
Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на вопрос о том, планируется ли совместное производство БПЛА, сообщает телеканал TRT.
"Турция официально не объявляла о таком интересе. Советую меньше доверять в этом вопросе сообщениям СМИ, делать спекуляции на основе этого - неправильно", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин изъявил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.
Напомним, президент управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сказал, что Турция не рассматривает совместное производство с Россией беспилотников Bayraktar TB2 или других БПЛА.
Также "Страна" сообщала, что генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар говорил, что его компания не поставляла и никогда не будет поставлять свою продукцию в Россию, поскольку поддерживает суверенитет Украины и ее борьбу за независимость.