Анкара не объявляла о возможном сотрудничестве с Россией в вопросе совместного производства ударных беспилотников Bayraktar.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на вопрос о том, планируется ли совместное производство БПЛА, сообщает телеканал TRT.

"Турция официально не объявляла о таком интересе. Советую меньше доверять в этом вопросе сообщениям СМИ, делать спекуляции на основе этого - неправильно", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин изъявил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Напомним, президент управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сказал, что Турция не рассматривает совместное производство с Россией беспилотников Bayraktar TB2 или других БПЛА.

Также "Страна" сообщала, что генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар ​​говорил, что его компания не поставляла и никогда не будет поставлять свою продукцию в Россию, поскольку поддерживает суверенитет Украины и ее борьбу за независимость.