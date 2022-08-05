Половина стран "Большой двадцатки" не ввели санкции против России за вторжение в Украину и не поддерживают стремление Запада изолировать РФ.

Об этом пишет Bloomberg в статье "Стремление США изолировать Россию и Китай терпит неудачу".

По данным издания, высокопоставленные представители ведущих западных стран постоянно путешествуют по миру, призывая страны G20 присоединиться к санкциям, но, к своему удивлению, не встречают поддержки.

В частности, с этим столкнулся госсекретарь Энтони Блинкен во время своего продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке.

Многие из стран G20 по всему миру, хоть и не помогают Москве обойти санкции, но выступили против ее экономической изоляции.

Такая позиция усложняет реализацию глобальных инициатив, таких как ограничение цен на российскую нефть, предложенное "Большой семеркой", а также поощряет Владимира Путина и его главного сторонника, председателя Китая Си Цзиньпина, в реализации их глобальных планов, пишет Bloomberg.

Отметим, что Путина пригласили на осеннюю встречу "Большой двадцатки" на Бали.

Ранее стало известно, что Россия нашла способ обойти санкции по экспорту нефти с участием Египта.