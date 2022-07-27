Американский сенатор Марко Рубио предложил США ввести санкции против закупок Китаем нефти и других энергоносителей из России.

Об этом сообщает Bloomberg.

Законопроект Рубио предполагает штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ в Китай из России.

Как заявил Рубио, покупая российские энергоносители, Китай поддерживает вооруженную агрессию России в Украине.

МИД КНР отреагировал на это, заявив, что Пекин выражает "решительный протест в связи с попытками США ввести санкции в отношении поставок российской нефти в Китай".

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга сказал, что "Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций".

Ранее сообщалось, что Китай отправил Белому дому жесткое предупреждение с требованием отменить визит Пелоси в Тайвань.

Также писали, что Китай назвал Соединенные Штаты виновниками войны в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

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