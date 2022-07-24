Власти Пекина в воскресенье, 24 июля, сообщили, что запустили в космос ракету с 23-тонным модулем со своего космодрома на острове Хайнань.

Об этом пишет "Радио Свобода".

По данным издания, Китай заявил об успешном запуске второго из трех модулей к своей постоянной космической станции, продолжая таким образом попытки завершить строительство до конца года.

Китай приступил к строительству космической станции с запуском первого модуля в апреле 2011 года.

Известно, что всего для проекта понадобится 11 пилотируемых и беспилотных пусков.

Напомним, в рамках программы пилотируемой космонавтики Китая на 2022 год запланировано шесть космических запусков, которые будут направлены на завершение строительства китайской космической станции "Тяньгун-3". Кроме того, запланирован также первый полет ракеты-носителя "Чанчжэн-6А".

Также "Страна" сообщала, что NASA потеряло связь с летящим к Луне спутником Capstone. Американский мини-спутник должен совершить полет на лунную орбиту, проложив маршрут для будущих пилотируемых полетов на Луну в рамках программы "Артемис". Планируется, что именно по орбите Capstone в будущем будет двигаться пилотируемая лунная станция Gateway.