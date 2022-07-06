Специалисты NASA потеряли связь с лунным зондом CAPSTONE.

NASA констатирует, что "корабль испытывает проблемы со связью с сетью дальней космической связи" и сообщает, что "если потребуется, аппарат обеспечен достаточным количество топлива, чтобы отложить на несколько дней маневр корректировки траектории".

Американский мини-спутник CAPSTONE должен совершить полет на лунную орбиту, проложив маршрут для будущих пилотируемых полетов на Луну в рамках программы "Артемис". Планируется, что именно по орбите CAPSTONE в будущем будет двигаться пилотируемая лунная станция Gateway.

Ранее мы также писали о том, что в августе этого года состоится первый непилотируемый полёт космического корабля Orion к Луне в рамках программы Artemis. Перед запуском ракета-носитель должна успешно пройти стендовое испытание. В ходе испытания специалисты проведут имитацию процедур, необходимых для успешного запуска, а также проверят работу систем, интерфейсов и программного обеспечения.

Помимо этого, мы сообщали, что в июне и июле НАСА планирует отправить в космос три научные суборбитальные ракеты из космопорта "Арнем" в Австралии. Это будет первый запуск с частного космодрома за пределами США.