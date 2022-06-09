В июне и июле НАСА планирует отправить в космос три научные суборбитальные ракеты из космопорта "Арнем" в Австралии. Это будет первый запуск с частного космодрома за пределами США.

О нем пишет издание Рhys.Оrg.

Этот космопорт выбран потому, что из Южного полушария можно наблюдать то, чего не видно из Западного, где находятся США. Новые космические аппараты будут исследовать геофизические, астрофизические и планетарные явления.

"Первый раз в истории НАСА запустит ракеты с коммерческого космодрома, расположенного за пределами США. В этот период 75 сотрудников управления будут находиться в Австралии для участия в запусках", - сообщил премьер-министр Австралии.

Старты запланированы на 26 июня, 4 и 12 июля. После них НАСА планирует собрать все отработанные корпуса двигателей, чтобы обеспечить экологическую чистоту миссии.

Космические аппараты планируют изучать системы Альфа Центавра А и Афльфа Центавра B.

"12,2-метровые 2200-килограммовые ракеты Black Brant IX канадской разработки будут нацелены на звездные системы Альфа Центавра A и B. Третья миссия будет изучать рентгеновские лучи, исходящие из межзвездной среды - облаков газов и частиц в пространстве между звездами", – пишет Рhys.Оrg.

Ранее мы писали, что первый непилотируемый полёт космического корабля Orion к Луне в рамках программы Artemis состоится в августе этого года.

Также мы сообщали о планах НАСА запустить в космос аппарат DART, который врежется в астероид, чтобы изменить его курс.