Первый непилотируемый полёт космического корабля Orion к Луне в рамках программы Artemis состоится в августе этого года. Об этом сообщил глава NASA Билл Нельсон в ходе слушаний комиссии палаты представителей по бюджетным ассигнованиям.

"На данный момент я бы сказал, что в августе. В рамках миссии длительностью около тридцати дней будут проверены все системы для осуществления непилотируемых полётов", - ответил Нельсон на вопрос члена комиссии о запуске миссии "Артемида-1".

Перед запуском ракета-носитель должна успешно пройти стендовое испытание. В ходе испытания специалисты проведут имитацию процедур, необходимых для успешного запуска, а также проверят работу систем, интерфейсов и программного обеспечения.

Как писала "Страна", первый этап миссии "Артемида" заключается в выводе в космос корабля Orion, который совершит несколько витков вокруг Луны. Это будет беспилотный полет.

На борту Orion человек появится только во время следующего запуска, на втором этапе миссии. После этого настанет черед третьего этапа, во время которого на спутник Земли высадится первая женщина-астронавтка. Ориентировочно это должно произойти в 2025 году.

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