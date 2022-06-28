Американский грузовой космический корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman 28 июня расстыковался с Международной космической станцией (МКС) после четырех месяцев пребывания в ее составе.

Трансляция события велась в Ютубе.

Механический манипулятор Canadarm2 отвел "грузовик" от стыковочного узла модуля Unity американского сегмента станции в 14:07 по киевскому времени.

Планируется, что 29 июня аппарат после схождения с орбиты сгорит в верхних слоях атмосферы Земли. Со станции "грузовик" забрал с собой мусор и отходы.

Грузовой корабль прибыл на МКС 21 февраля. Запуск корабля в феврале был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома НАСА Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния. Cygnus доставил на станцию около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это был уже 17-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

В конце апреля "Страна" сообщала, что компания SpaceX отправила четырех астронавтов на Международную космическую станцию на своем космическом корабле Crew Dragon.

Также мы писали, что в мае космонавты отметили день рождения первой темнокожей женщины на борту МКС импровизированным тортом.