Члены экипажа Международной космической станции в субботу, 14 мая, отметили день рождения астронавта NASA Джессики Уоткинс. Экипаж отметил день рождения Уоткинс в американском сегменте станции.

Как сообщает космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, члены экипажа также сделали импровизированный торт из продуктов, которые были на борту.

На борту МКС сейчас находятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

Ранее мы писали, что компания SpaceX отправила четырех астронавтов на Международную космическую станцию на своем космическом корабле Crew Dragon. Ракета-носитель Falcon 9 была успешно запущена с космодрома на мысе Канаверал 27 апреля. По уже отработанной схеме через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска совершила посадку на новейшую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Помимо этого, в марте Роскосмос заверил международных партнеров, что, несмотря на санкции, выполнит свои обязательства по возвращению американского астронавта на Землю. Накануне американский телеканал Fox News предполагал, что запланированный на 30 марта полет российского корабля "Союз МС-19" отменят из-за санкций в отношении РФ.