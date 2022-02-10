В рамках программы пилотируемой космонавтики Китая на 2022 год запланировано шесть космических запусков, которые будут направлены на завершение строительства китайской космической станции "Тяньгун-3". Кроме того, запланирован также первый полет ракеты-носителя "Чанчжэн-6А".

Об этом сообщает "Синьхуа"со ссылкой на замглавы космического отдела Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC) Ма Тао.

Китайский разработчик серии ракет CASC также обнародовал Синюю книгу о деятельности в области аэрокосмических наук и технологий Китая за 2021 год.

Согласно документу, в 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, заняв по этому показателю первое место в мире. При этом общая масса запущенных страной космических аппаратов достигла 191,19 тонны, что на 85,5 процентов больше в годовом выражении.

В 2021 году CASC успешно вывела в космос 103 космических аппарата, совершив 48 запусков с помощью ракет серии "Чанчжэн". Среди других успешных космических миссий страны в прошлом году можно назвать три запуска ракеты-носителя "Куайчжоу-1A" и один запуск ракеты-носителя CERES-1.

В 2021 году в мире в общей сложности было осуществлено 146 космических запусков, что является самым высоким показателем за период с 1957 года, при этом в космос было выведено 1 846 космических аппаратов.

Согласно Синей книге, в 2021 году США произвели 51 запуск космических аппаратов, при этом общая масса запущенной полезной нагрузки составила 403,34 тонны.

Ранее "Страна" сообщала, что китайская станция "Тяньгун-1", выведенная на орбиту в сентябре 2011 года, завершила свою миссию в 2016 году и сгорела в атмосфере в 2018 году.

Второй китайский посещаемый пилотируемый аппарат "Тяньгун-2", именуемый космической лабораторией, функционировал в 2016 году и стал моделью для проверки технологий жизнеобеспечения для будущей китайской многомодульной орбитальной станции. Строительство третьей станции началось в октябре 2021 года.