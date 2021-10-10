В пятницу, 15 октября, начнется строительство китайской космической станции "Тяньгун". Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" должен стартовать к создаваемой орбитальной космической станции КНР, чтобы доставить на базовый модуль "Тяньхэ" экипаж из трех тайконавтов (китайское название космонавтов - Ред.).

Об этом сообщает сайт Next Space Flight.

Среди тайконавтов будет одна женщина - Ван Япин. Также на орбите будут работать командир корабля Чжай Чжиган и тайконавт Е Гуанфу. Экипаж пробудет на орбите полгода. Это будет самый длительный в истории КНР космический полет.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2Ф") со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в 14:24 по пекинскому времени.

В Китае это 20-й полет корабля с тайконавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также вторая пилотируемая миссия к строящейся орбитальной станции.

Напомним, общий вес станции "Тяньгун" составит около 100 тонн. Она будет в 5 раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать 3 членов экипажа (и до 6 при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Напомним, в работе МКС участвуют ученые из 15 стран, но в нее не входит Китай. Недавно Россия отправила в космос актеров для съемок кино - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко за 12 дней на борту Международной космической станции должны снять материал для фильма о враче, которая спасает космонавта.