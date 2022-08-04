Россия нашла способ обойти санкции по экспорту нефти с участием Египта, пишет Bloomberg.

На днях в Египет было доставлено 700 тысяч баррелей российской нефти. Через несколько часов другое судно забрало партию из порта, которая могла включать горючее из РФ.

Издание сообщает, что Эль-Хамра в Египте имеет шесть резервуаров для хранения, способных вместить 1,5 млн баррелей сырой нефти, и один буй-швартовщик для погрузки и разгрузки.

Терминал был построен для перевалки сырой нефти, добываемой в западной пустыне Египта, и он дает возможность смешивать российское сырье с местным, пишет Bloomberg.

Ранее "Страна" писала, что цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $97 за баррель впервые с 14 июля.

Также мы сообщали, что Запад отложил план запрета на страхование судов с российской нефтью.