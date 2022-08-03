Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $97 за баррель впервые с 14 июля.

Причина падения стоимости энергоносителя – договоренность ОПЕК+ с сентября увеличить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

Агентство Reuters называет увеличение добычи крошечным ростом, который обеспечит "86 секунд мирового спроса", а также оскорблением президента США Джо Байдена, который во время поездки в Саудовскую Аравию в прошлом месяце пытался убедить лидера ОПЕК в необходимости нарастить производство.

При этом соглашение все же может дать "небольшую передышку потребителям, страдающим от инфляционного давления высоких цен на нефть", пишет Bloomberg.

Ранее "Страна" сообщала, что страны Евросоюза накануне частичного нефтяного эмбарго увеличили импорт дизеля из РФ на 22%.

Также мы писали, что Запад отложил план запрета на страхование судов с российской нефтью.