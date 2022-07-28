Саудовская Аравия поднимет цену нефти марки Arab Light для азиатских покупателей до 10,80 долларов США за баррель, несмотря на прогнозы, что нефтяной рынок в сентябре может наоборот просесть.

Об этом сообщает Bloombreg.

В то же время трейдеры говорят, что падение маржи для азиатских переработчиков означает, что такое повышение может снизить любые запросы на дополнительные баррели.

В начале июля госкомпания Saudi Aramco сообщила, что в августе Arab Light будет стоить для азиатских покупателей на $9,3 за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая. Таким образом, повышение цен может составить $1,5 за баррель.

Трейдеры отмечают, что рентабельность азиатских НПЗ снижается и рост цены на саудовскую нефть может ограничить спрос на нее. По их мнению, уже в октябре стоимость ближневосточной нефти может снизиться.

Тем временем в США сенатор предложил ввести санкции из-за закупок Китаем нефти из РФ, Пекин выразил протест.

Как писала "Страна", президенту США Джо Байдену не удалось договориться с Эр-Риядом об увеличении добычи нефти для снижения цен.

В итоге США предложили вывести миротворцев с острова в Красном море в обмен на добычу нефти, а замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала зависимость США и их союзников от поставок российской нефти на мировые рынки.