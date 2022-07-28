Администрация президента США Джо Байдена пытается убедить крупных импортеров нефти поддержать план по ограничению цен, которые они готовы платить за российскую нефть. Если этого не произойдет, "нас ждет разрушительный рост цен на топливо".

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, сейчас ведутся переговоры между США и Китаем, Индией и другими странами, которые покупают у России нефть со скидкой после того, как РФ вторглась в Украину и европейцы отказались от сотрудничества с Россией.

Когда в декабре заработает запрет ЕС на страхование и обслуживание судов, перевозящих российскую нефть, поставки российской нефти сократятся (если Москва не сможет найти достаточное количество судов, готовых совершать перевозки без страхового покрытия).

Американские чиновники предупредили другие страны, что ожидаемое сокращение экспорта может привести к дефициту нефти на рынках и резкому росту цен, что нанесет ущерб потребителям и в то же время компенсирует Москве финансовые потери.

Минфин США призывает членов G7 и крупных покупателей российской нефти ввести ценовые ограничения, которые позволили бы освободить импорт российской нефти от запрета на страхование и морские услуги при условии, что она будет торговаться со значительной скидкой по отношению к рыночной цене.

"Это единственный способ избежать сильного роста цен", - сообщил собеседник The Financial Times.

Однако американские чиновники, пожелавшие остаться неизвестными, заявили, что они по-прежнему обеспокоены тем, что нефтетрейдеры, возможно, недооценивают потенциальное влияние запрета на страхование без ограничения цен.

Они убеждены, что запреты на страхование могут привести к значительному сокращению добычи нефти в России после поэтапного введения. По их словам, российский экспорт, который до конфликта составлял в среднем 7.8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, слишком велик, чтобы обеспечить перевозки без доступа к мировому танкерному флоту.

Руководители нефтяных компаний и аналитики раскритиковали план по ограничению цен, так как, на их взгляд, он является нецелесообразным и сопряжен с риском, что президент России Владимир Путин прикажет в ответ сократить экспорт нефти, чтобы спровоцировать рост цен. Россия уже сократила поставки природного газа в Европу.

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, заявила на прошлой неделе, что, по ее мнению, Россия откажется продавать нефть странам, которые попытаются "ввести такое ограничение".

ЕС скорректировал правила, чтобы упростить поставки российской нефти в страны, не входящие в Евросоюз, однако заявил, что по-прежнему намерен обсуждать возможности ограничения цен.

США заявляют другим импортерам нефти, что они смогут получить доступ к еще более дешевой российской нефти в случае ограничения цен. США хотят сократить доходы Москвы, но также гарантировать, что у нее достаточно стимулов для продолжения добычи и экспорта, исходя из того, что ценовой потолок будет выше себестоимости добычи.

Предельная стоимость пока не определена, при этом механизм может быть гибким, чтобы учитывать изменения на нефтяных рынках, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров. Российский эталон Urals торговался на этой неделе по $79 за баррель по сравнению со $104 за мировой бенчмарк Brent.

Ранее в США сенатор предложил ввести санкции из-за закупок Китаем нефти из РФ. Пекин выразил протест.

При этом сообщалось, что Китай и Индия покупают даже больше российской нефти, чем известно США.