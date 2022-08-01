Запад отложил план запрета на страхование судов с российской нефтью - Financial Times
Запад отложил план запрета на страхование судов, которые перевозят российскую нефть, о чем в начале июня условились Евросоюз и Великобритания.
Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, Лондон, где находится крупнейший рынок страхования Lloyd's of London, пока запретил страховать только суда, которые идут в Британию.
"Участие Великобритании имеет решающее значение для эффективности любого такого запрета, поскольку Лондон находится в центре индустрии морского страхования", - пишет газета.
В Вашингтоне заявили, что США и Великобритания все еще планируют запретить морские перевозки, включая страхование, когда запрет ЕС вступит в полную силу в декабре. Но сначала они хотят установить потолок цен на нефть.
Пока неизвестна позиция по "потолку" Китая, Индии и других крупных покупателей российской нефти, без которых этот план неосуществим.
Напомним, ранее в США допускали снятие санкций с России при установке потолка на цену нефти.
Мы также писали, что доходы России от нефтяного экспорта в июне увеличились и превысили $20 млрд, несмотря на снижение физических объемов продажи.
Также сообщалось, что ЕС не стал запрещать транзакции с РФ по продовольствию и транзиту нефти.