Запад отложил план запрета на страхование судов, которые перевозят российскую нефть, о чем в начале июня условились Евросоюз и Великобритания.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, Лондон, где находится крупнейший рынок страхования Lloyd's of London, пока запретил страховать только суда, которые идут в Британию.

"Участие Великобритании имеет решающее значение для эффективности любого такого запрета, поскольку Лондон находится в центре индустрии морского страхования", - пишет газета.

В Вашингтоне заявили, что США и Великобритания все еще планируют запретить морские перевозки, включая страхование, когда запрет ЕС вступит в полную силу в декабре. Но сначала они хотят установить потолок цен на нефть.

Пока неизвестна позиция по "потолку" Китая, Индии и других крупных покупателей российской нефти, без которых этот план неосуществим.

Напомним, ранее в США допускали снятие санкций с России при установке потолка на цену нефти.

Мы также писали, что доходы России от нефтяного экспорта в июне увеличились и превысили $20 млрд, несмотря на снижение физических объемов продажи.

Также сообщалось, что ЕС не стал запрещать транзакции с РФ по продовольствию и транзиту нефти.