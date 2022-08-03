Страны Евросоюза в июле увеличили импорт дизельного горючего из России на 22% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Financial Times.

Наращивание объемов импорта происходит накануне вступления в конце года в действие полного эмбарго на морские поставки нефти из РФ. Около 15% от общего потребления дизтоплива в ЕС обеспечивает российский импорт.

Как отмечает Financial Times, объем поставок из РФ в еврозону вырос до 700 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, в июне ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ с частичным нефтяным эмбарго. При этом известно, что запрет на поставки танкерами российской нефти вступит в силу не сразу. Как правило, санкции ЕС отводят трехмесячный срок на сворачивание действующих контрактов.

На эмбарго угля из РФ предоставили четыре месяца и 10 августа эмбарго на уголь из России вступит в силу в ЕС. А что касается нефти, то глава Еврокомиссии заявила, что это произойдет до конца текущего года. Такой же срок Урсула фон дер Ляйен называла в начале мая. Тогда она предлагала окончательно запретить импорт сырой нефти на протяжении шести, а нефтепродуктов - восьми месяцев. Такие же сроки - шесть и восемь месяцев - назвали и два источника DW в структурах ЕС. Впрочем, они не уточнили, с какого момента будут вести отсчет. Это выяснится, когда юридическое решение о санкциях утвердят и опубликуют.

Ранее Bloomberg сообщалось, что новые санкции ЕС введут запрет на закупки танкерной нефти.

Также, по данным агентства, Россия может терять около $10 млрд в год.

Вместе с тем, на фоне введения Евросоюзом частичного эмбарго против РФ нефть подорожала до $124 за баррель. При этом Россия продолжила бы зарабатывать около 6 миллиардов долларов на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки "Дружбы".