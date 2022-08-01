В понедельник, 1 августа, вступило в силу эмбарго ЕС на импорт угля из России. Оно входит в пятый пакет санкций, принятый в начале апреля 2022 года. Это значит, что в ЕС ввели запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год.

Напомним, что в апреле Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России, включающий эмбарго на импорт угля. Там оговаривалось, что эмбарго на импорт российского угля вступит в силу с августа.

После этого в Польше был подписал закон, который вводит эмбарго на российский уголь. Он запрещает ввоз в Польшу и транзит через ее территорию угля с территории РФ или Беларуси.

А в правительстве Германии озвучили прекращение поставок угля из РФ с 1 августа. Россия поставляет 40% германского импорта угля и 40% импорта нефти.

В июне ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ с частичным нефтяным эмбарго. Согласно этим санкциям, ЕС откажется от импорта российской нефти за шесть месяцев, а от импорта нефтепродуктов - за восемь месяцев. Но это касается только перевозок морем. На трубопроводную нефть санкции пока не накладываются.

В июле Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России с частичным эмбарго на золото.