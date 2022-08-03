Российская энергетическая компания "Газпром" заявила, что санкции Канады, Евросоюза, Великобритании и несоответствие ситуации обязательствам Siemens делают поставку двигателя на компрессорную станцию газопровода "Северный поток - 1" невозможной.

Об этом пресс-служба компании написала в Телеграм.

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", - говорится в посте компании.

Пост прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Такое заявление является фактическим отказом "Газпрома" на установку отремонтированной турбины и ставит крест на надеждах ЕС на увеличение поставок газа по "СП-1", - пишет канал.

Как писала "Страна", в конце июля "Газпром" заявлял, что поставка турбины для газопровода "Северный поток - 1" из Канады в Германию не соответствует условиям контракта.

Между тем вчера стало известно, что турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода "Северный поток - 1", до сих пор находится в Германии.